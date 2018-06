Els opositors a l'abocador de Vacamorta lamenten que la Generalitat no el buidi tot

Els opositors a l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles, veuen com la seva lluita no arriba a la fi, malgrat l'ordre judicial de clausura de l'activitat i de restauració del paratge. La Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles, el Centre d'Ecologistes i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya i l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura lamenten l'actitud de la Generalitat, a qui acusen de fer «una interpretació interessada» de la sentència del 14 de febrer de 2014 del Tribunal Suprem per no retirar la totalitat dels residus que hi ha a l'abocador.

Aquella sentència ordenava tancar l'activitat –cosa ja feta– i que la Generalitat restaurés l'espai a «com estava abans de l'acte recorregut». Aquest acte fa referència a l'autorització ambiental que l'administració catalana va concedir el 2003 per reobrir l'abocador. Així, la Generalitat, actualment, té intenció de retirar els residus que s'hi van dipositar del 2003 al 2014 –2.356.030,11 tones de residus–, però no fa cap moviment, d'acord amb el projecte que ha encarregat per complir la sentència del 2014, per treure les 336.626,70 tones que s'hi van abocar del 2000 al 2003. Tant l'Ajuntament com les dues organitzacions proteccionistes recorden que l'abocador ja es va tancar per primera vegada el 2003 arran d'una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 30 de desembre de 2002, «per tant tots els residus que es van abocar del 2000 al 2003 també són il·legals». De fet, l'autorització ambiental que la Generalitat va concedir el 2003 va ser la que va permetre que l'abocador reprengués l'activitat.



Cap residu tret encara

Els opositors lamenten que «hem lluitat des del 2000 perquè es tanqués [l'abocador], des del 2014 perquè es buidés i avui, quan encara no s'ha tret cap residu, haurem de seguir lluitant perquè els treguin tots». També es pregunten «com pot ser que avui, juny del 2018, la Generalitat encara no hagi tret cap residu, que segueixi amb la política continuista de no posar-se al costat dels afectats i sense cap vergonya de deixar Vacamorta 'bruta i en perill'?».

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament, el CEPA i la PAAC reclamen al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que recuperi la Comissió de seguiment creada pel que fou conseller Santi Vila i que va quedar paralitzada el 2015 davant la manca de voluntat de la Generalitat per retirar els residus de l'abocador de Vacamorta. I demanen que la Comissió disposi de tota la informació i participi en el seguiment i la presa de decisions del procés de buidatge de l'abocador.