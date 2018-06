La cinquena fira de la Gamba de Palamós en serveix més de 250 quilos

Palamós va viure aquest dissabte una nova edició de la Fira de la Gamba de Palamós. En la seva cinquena edició, la mostra va continuar batent totes les xifres d'anys anteriors i va congregar més públic que mai, consolidant-se en només cinc anys com una de les fires gastronòmiques més importants de les comarques gironines: es van servir, entre tastets i producte fresc, més de 250 quilos de Gamba de Palamós certificada, a més de la venda de més de 22.000 tiquets. La fira va comptar amb dos convidats de luxe, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Almentació, Teresa Jordà, que van visitar les instal·lacions de la mostra acompanyats de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.

La fira va comptar amb demostracions de cuina en directe de reconeguts xefs professionals com Albert Sastregener, del Bo.Tic de Corçà –Ambaixador de la Gamba de Palamós 2017 i Estrella Michelin des del 2010– i Quim Caselllas, del Casamar de Llafranch i Estrella Michelin des del 2011. Aquest any, l'Ambaixador ha estat el també cuiner i divulgador culinari, Pep Nogué.

Com cada any, la mostra va comptar amb la participació d'empreses certificades amb la Marca de Garantia, dels elaboradors de productes que tenen com a ingredient principal la Gamba de Palamós i amb distribuïdors i peixaters especialitzats en la seva comercialització. També van servir-se degustacions elaborades amb gamba dels establiments participants –restaurants i tavernes–; van fer-se visites guiades a les barques de pesca del port de Palamós; i naturalment, va poder-se tastar el producte estrella de la jornada: la Gamba de Palamós, cuinada pels mateixos pescadors de la Confraria de la vila. A banda també va habilitar-se una zona d'exposició i tast de productes necessaris per a l'elaboració de receptes amb gamba o bé que acompanyen aquests plats com l'arròs o el vi. Tot això amb les visites guiades a les embarcacions i a la subhasta del peix de la llotja de Palamós, entre d'altres.

Aquesta fira monotemàtica l'organitza l'Ajuntament de Palamós amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Palamós i les entitats comercials i de la restauració del municipi. A més compta amb la participació de les empreses certificades amb la Marca de Garantia, dels elaboradors de productes que tenen com a ingredient principal la Gamba de Palamós i amb distribuïdors i peixaters especialitzats en la seva comercialització.