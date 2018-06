Jutgen un policia acusat d'abusar de la fillastra de 3 anys a Vall-llobrega

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns el policia local que s'enfronta a 6 anys de presó per abusar sexualment de la fillastra de 3 anys al domicili familiar de Vall-llobrega. El pare de la menor va ser qui va interposar la denúncia el maig del 2015 després que la nena li expliqués que el seu padrastre la despertava de les migdiades refregant-li "la tita" pel cos. Al judici l'acusat ha negat els fets i atribueix la denúncia a la mala relació que tenien els pares de la petita, que en aquell moment es trobaven immersos en la batalla judicial per la custòdia de la menor. El processat assegura que la mare de la nena no treballava i que, per això, ell no es quedava a soles amb la menor ni feien junts la migdiada.