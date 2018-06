Jutgen un policia acusat d'haver abusat sexualment de la seva fillastra de 3 anys

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un policia municipal acusat d'haver abusat de la seva fillastra quan aquesta tenia 3 anys a la localitat baix-empordanesa de Vall-llobrega. La fiscalia sosté que «en diverses ocasions» l'home s'hauria aprofitat dels moments en què es trobava a soles amb la menor per abaixar-li els pantalons, abaixar-se els seus, i refregar el seu membre sobre els genitals de la nena, arribant a ejacular sobre ella. El 2015, el pare de la menor - que en aquell moment vivia a Banyoles amb una altra parella i els fills d'aquesta - va ser qui va interposar la denúncia, explicant que un dia de manera «espontània» la nena li havia dit que el seu padrastre la despertava quan ella feia la migdiada per tal de refregar-li «la tita» pel cos. Així ho va repetir el pare també durant la vista d'ahir, admetent que la relació amb la seva exdona en aquell moment no era gaire bona.

Pel que fa a l'acusat, aquest va negar els fets atribuint la denúncia a la mala relació que tenien els pares de la menor. L'encausat va explicar que en aquella època treballava molt i que gairebé sempre estava fora de casa. «Ni feia migdiada amb ella, ni la banyava, ni res... era la meva exparella qui estava sempre amb les nenes» va dir.

Una versió molt similar a la de la mare de la menor, que també va declarar ahir exculpant l'acusat dels abusos. «Confio que és totalment innocent i estaré de la seva part» va explicar, avalant el relat de l'encausat.



Una petició de sis anys

El ministeri fiscal sol·licita inicialment 6 anys de presó, 6 més de llibertat vigilada així com la prohibició d'acostar-se a menys de 200 metres a la víctima durant 7 anys per un delicte d'abús sexual continuat a una menor. També requereix que indemnitzi la nena amb una quantitat de 6.000 euros pels danys morals causats.