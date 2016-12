La sorprenent captura d'uns pescadors russos

Uns pescadors russos s'han emportat la sorpresa de la seva vida després d'obrir la xarxa amb la qual havien estat pescant. Els pescadors havien pujat a la seva embarcació la xarxa, plena de peixos. En obrir-la per deixar caure la captura sobre la coberta, però, un enorme lleó marí sorprèn els pescadors, que opten per remullar-lo amb aigua per intentar foragitar-lo. Tot i que l'animal no sembla tenir cap pressa per abandonar l'embarcació, finalment l'animal opta per marxar del vaixell i es llança a l'aigua. El vídeo s'ha convertit en un fenomen viral a Internet, on ja acumula milers de visites.