La carta d'un professor als pares que s'ha fet viral

La carta que un professor ha escrit a Facebook a uns pares s'ha fet viral i ha sigut lloada per milers d'usuaris a les xarxes socials. En ella, el professor anima als pares a treure-li importància a les notes i enfocar-se en altres aspectes de l'educació. La missiva recorda la importància d'animar als més menuts i fomentar els seus punts forts, impulsant sempre els seus somnis i il·lusions, perquè a ningú se li dóna ben tot.

Aquesta és la carta del professor:



Benvolguts Pares:



El semestre dels seus fills està a punt d'acabar i les notes finals seran revelades aviat. Sé que estan ansiosos per saber el seu resultat, però recordin que entre tots els nostres estudiants hi ha alguns artistes que no necessitaran comprendre molta Matemàtica, empresaris que no es preocuparan molt de la Història o Filosofia, músics les qualificacions dels quals en Química tal vegada no seran les millors, i esportistes les aptituds físiques dels quals seran molt importants en la seva disciplina.



Si el seu fill no aconsegueix les millors notes no li enfonsi la confiança, ni la seva dignitat. Digui-li que està bé, que només són notes, que tot i així estan fets per fer coses grans a la vida; no els prengui els seus somnis i talents; facin això i vegin els seus fills conquistar el món.