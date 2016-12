La nena autista que commou les xarxes socials amb el seu 'Al·leluia'

La veu d'una nena de 10 anys cantant l' 'Al·leluia' de Leonard Cohen ha emocionat a centenars de milers de persones de tot el món després que un vídeo de la seva actuació amb el cor del seu col·legi s'hagi tornat viral a Internet.

Ella és Kaylee Rodgers, és de Donaghadee, Irlanda, té autisme i pateix Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). La seva passió des que tenia tres anys és la música i, gràcies a ella, ha anat augmentant la seva confiança i autoestima.

Kaylee és alumna del Col·legi Especial Killard House i membre important del cor. Per aquest Nadal, la nena amb els seus companys, van preparar el 'Hallelujah' ('Al·leluia) de Leonard Cohen per sorprendre als seus pares. Però la sorpresa se la van emportar ells en veure que la seva actuació s'ha vist per tot el món, gràcies a Internet.