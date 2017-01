VÍDEO: Edu García ataca Fernando Tejero i el creador d''Aquí no hay quien viva' a ritme de rap

Edu Garcia, ara anomenat com a Dudu.

Ja fa temps que Edu Garcia va deixar de ser el gamberro Fran a 'La que se avecina' i encara en fa molt més de l'entranyable Josemi, el simpàtic nen de 'Aquí no hay quien viva' que semblava anar avançat a la seva edat. Ara és conegut com Dudu, el seu nom artístic dins el món del rap.

García va decidir abandonar el món de la interpretació per submergir-se al del rap. No obstant això, no ha oblidat el seu passat per aquesta professió. En una cançó titulada 'Parador de Valdesquí', en clara referència a la residència de la sèrie 'La que se avecina' Mirador de Montepinar, deixa diversos missatges a Alberto Caballero, creador de la sèrie i nebot de José Luis Moreno i a l'actor Fernando Tejero, Fermín Trujillo a 'LQSA' i Emilio Delgado en 'Anhqv'.

A Caballero li dedica les següents lletres: '' Lladres d'infància, grups secrets, gent que creu que els diners són respecte, no em desprestigies dient-me camell, millor un camell que un pijo teatrer (...) Jornades de 24 hores tot i ser menor d'edat i no em vas donar les gràcies, i d'hores extra, millor ni parlar-ne''.

'' No us he seguit el joc, però t'has passat de fresc. (...) Un altre t'hauria denunciat, tota la pasta t'hauria tret. No captes les diferències d'un tipus real i un malcriat '', A més, afegeix: '' Canvies més de 'piva' que jo canvi d'encenedor ''.

Emilio i Josemi, inseparables

Molt ha passat des d'aquelles escenes a Desengaño 21 en què Josemi i Emilio eren inseparables. Formaven una de les parelles que més agradaven als espectadors, tot i això, sembla que no és or tot el que llueix a la televisió. Dudu també ha tingut unes paraules per Tejero, catalogant com 'senyor i rei del 'chapeo''. El que queda clar és que Edu no guarda bon record del seu pas per televisió.