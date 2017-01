Un ninot de neu es venja de la seva agressora

Aquesta situació tan complicada que han captat les càmeres ha passat a Turquía, concretament a la ciutat d'Ankara, on una dona s'havia enfadat sense motiu amb un ninot de neu situat al carrer. El ninot rep les contínues puntades i agressions d'aquesta vianant embogida, que sembla no haver-se contagiat de cap esperit nadalenc i es mostra totalment fora de sí, sense control. No obstant això, el ninot tenia pensada la seva 'revenja', ja que al final del vídeo li té reservat el millor. La venjança és un plat que es serveix fred, segons diuen...