La commovedora reacció d'uns micos que creien que una cria havia mort

'Spy In The Wild' és un nou programa documental de la BBC sobre natura rodat gairebé totalment amb càmeres ocultes en robots amb aparença d'animals. L'objectiu es infiltrar-se entre ells per capturar emocions i moments únics que d'altra manera no podríem veure.

Un fragment del primer episodi, publicat a YouTube aquest dimecres com un reclam mostra un gir inesperat en la dinàmica del programa. El vídeo es titula: 'langur de dol per un fals mico'.

Els micos langur que es van filmanr amb càmera oculta van confondre el robot mico amb una cria de veritat i quan aquesta va caure a terra, accidentalment, els animals van creure que havia mort i va passar el que veureu a continuació:

En un primer moment es pot palpar la confusió que hi ha a l'ambient. Acte seguit, un dels langur recull el que creu que és el cos del nadó mico en un intent de reanimar-lo, però aviat s'adona que no es mou. El torna a deixar al terra i, completament afligits per la desgràcia que acaben de presenciar, els primats comencen a consolar entre ells i mostrar dol davant el cadàver. El fet es podria catalogar de veritablement extraordinari.

La imatge deixa una sensació de tristesa i sorpresa en descobrir que animals com els primats poden arribar a comportar-se de la mateixa manera que nosaltres davant la mort inesperada d'una cria.