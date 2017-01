Un 'youtuber' es burla d'un indigent al donar-li galetes amb pasta de dents

Reset és el sobrenom d'un d'aquests joves que pugen vídeos a la xarxa i que es donen a conèixer com a 'youtubers'. Reset compta amb més d'un milió de seguidors al seu canal de la plataforma de vídeos 'online'. Reset s'ha mofat públicament d'una persona sense llar al fer-li menjar per mitjà de l'engany unes galetes farcides de pasta de dents. Maleïda la gràcia, Reset.

La idea se li va ocórrer al jove quan va acceptar el repte d'un seguidor. El 'youtuber' va acceptar el cruel desafiament, al que va afegir de la seva collita el donar-li prèviament una ajuda de 20 euros. Una bona acció que s'amagava darrere la voluntat de cometre un acte injust i injustificat.

A través del vídeo que el xaval ha pujat al seu compte es pot presenciar la seqüència completa dels fets -entre els minuts 02:32 i 4:30-. Primer procedeix a preparar les galetes amb dentífric, i amb elles surt al carrer a la recerca d'una víctima.

Després de donar-li els diners i les galetes al captaire, Reset es dirigeix ??a càmera per comentar la jugada de manera burleta: "A la part de les Oreo amb pasta dental potser m'he passat una mica, però mira el costat positiu, l'ajudarà a netejar-se les dents. que crec que no s'haurà netejat les dents en un parell de dies o des que es va tornar pobre, no? ".

Després de l'allau de crítiques que ha rebut pel vídeo, l'autor de la broma ha publicat una altra peça amb la intenció de disculpar-se. Disculpa que no convenç, perquè es dirigeix ??de manera despectiva tant cap al afectat com cap als espectadors ofesos.