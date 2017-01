El sorprenent rescat d'un gos a un altre que triomfa a les xarxes

El món animal no deixa de sorprendre'ns. L'últim vídeo que està arrasant a les xarxes socials té com a protagonistes dos gossos, un dels quals està a punt de morir ofegat si no és per l'oportuna actuació del seu 'amic'.

En les imatges es pot veure com el gos de color negre va a per un pal que li ha tirat el seu amo a un riu. No obstant això, es veu arrastado per les aigües. Afortunadament, l'altre can aconsegueix treure-li l'aigua mossegant el pal que el seu company sosté i tirant d'ell per fora.