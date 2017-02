Un diari confon Alec Baldwin amb Donald Trump

Alec Baldwin acaba de rebre l'honor més gran que pot rebre un actor en plena temporada de premis interpretatius: que la seva interpretació sigui tan creïble que literalment enganyi un diari.

La còmica interpretació de Baldwin com Donald Trump al popular programa 'Saturday Night Live' és la imatge d'una de les notícies del diari dominicà 'El Nacional', que s'ha disculpat aquest cap de setmana després d'utilitzar una fotografia de Baldwin caracteritzat com Trump per il·lustrar una notícia seriosa sobre el polèmic nou president dels EUA.

A la notícia, Baldwin apareix seriós com la solemne situació mereix, al costat del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La imatge "estava presa com si fos una de Trump. El Nacional demana perdó als seus lectors i a tots aquells afectats per la publicació" va escriure el diari en el seu comunicat de disculpa.

Baldwin ha encarnat a Trump en el late night show de la cadena NBC des de la premiere de la 42a temporada, provocant les freqüents referències del president que va arribar a titllar al programa a través del seu perfil de Twitter de "no divertit, un repartiment terrible i mala televisió ".