La broma pesada d'un 'youtuber' que es va tornar contra ell

Alguns 'YouTubers' estan portant massa lluny les seves bromes. Tant, que en alguns casos el karma els hi torna el cop. És el que li ha passat a Abel García, a qui ja se'l coneix com el nou 'caranchoa'.



Aquest 'youtuber' té un canal anomenat 'Bromes i reptes', en què penja vídeos gravats amb càmeres ocultes. Però en la seva última broma el tret li va sortir per la culata. Volia humiliar a un pizzer amb un esprai de pebre, i el humiliat va acabar sent ell.



Com es pot veure en el vídeo de sota, una càmera instal·lada al replà de l'habitatge mostra l'arribada del pizzer. García agafa la pizza i amb l'excusa de lliurar-li els diners, entra a la cuina i ruixa el menjar amb l'esprai. "No sé què li passa a això", diu en tornar a la porta, obrint la caixa davant del rostre del treballador. No obstant això, aquest reacciona bolcant la pizza sobre el bromista, que rep en la seva cara el gas irritant.





Para el colmo, este personaje trabaja como agente de seguridad. Así se las gasta.https://t.co/kG1KyghW52 „ Calcetines Impares (@contuputamadre) February 13, 2017