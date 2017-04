Justin Bieber revoluciona la Xarxa cantant 'Despacito'

L'èxit de Luis Fonsi "Despacito", que passa per ser la cançó en espanyol que més alt ha arribat mai a la llista mundial d'escoltes de Spotify, compta amb un nou impulsor, Justin Bieber, el qual interpreta el tema en una nova versió que acaba de veure la llum.

Sota l'etiqueta #DespacitoRemix, l'enregistrament que conté la veu de l'artista canadenc s'ha convertit avui en un dels "temes del moment" a Twitter i en la plataforma de Youtube supera ja els dos milions de reproduccions després de poc més de 24 hores.

"Come on over in my direction / So Thankful for that, it 's such a blessin' yeah!" arrenca aquesta nova versió en què Bieber canta en anglès al costat dels autors originals del tema, els portoriquenys Luis Fonsi i Daddy Yankee, i en la qual també s'atreveix a entonar, aquest cop en castellà, els versos de la tornada.

Després de 17 anys de carrera i "hits" com la balada "No me doy por vencido", Fonsi va convertir el seu "Despacito" a la tercera cançó més escoltada a Spotify a nivell internacional.



A més, el tema ha superat les deu setmanes consecutives al número 1 de la llista oficial de vendes de senzills a Espanya i el videoclip que l'acompanya és en aquests moments la producció més vista de l'any a Youtube.

Luis Fonsi té previst actuar a Espanya aquest estiu, amb dues cites ja confirmades dins de l'Universal Music Festival de Madrid i el Starlite de Marbella, per presentar el seu novè disc d'estudi, el qual, segons va anticipar a Efe, serà "una barreja de pop , tocs llatins i ritmes urbans "en la línia de" a poc a poc ".