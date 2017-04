VÍDEO: Un gos intenta despertar al seu company atropellat

Les impactants imatges que arriben de la Xina mostren el punyent moment en què un gos tracta per tots els mitjans despertar al seu company que jeu sense vida a la carretera després de ser colpejat per un cotxe quan creuava al mig d'una carretera.

El husky marró caigut al mig de la carretera va ser atropellat per un cotxe a la ciutat de Quzhou Nianli, a la província de Zhejiang, Xina, el passat 17 d'abril. El seu company, el gos de color crema, tracta una i altra vegada de fer-lo reaccionar posant les seves potes sobre el cos sense vida de l'animal i bordant, però no pot fer res. Malgrat això decideix no abandonar-lo en un gest de lleialtat que ha esglaiat als espectadors.

Tot i que les imatges mostren un concorregut carrer, cap dels transeünts van prestar auxili als animals fins que, pel que sembla, la propietària dels gossos va aparèixer, va agafar el husky marró en braços i va tractar també de despertar-lo. En veure que no reaccionava, va decidir demanar ajuda per telèfon.