Busquen a la «noia del tramvia»

El transport públic és bo per al medi ambient, anima a molts a llegir, n'hi ha que prefereixen escoltar música i hi ha d'altres que descobreixen l'amor durant el trajecte, tot i que aquest decideixi baixar a una parada diferent i no ho torni a veure.

Però qui no arrisca no guanya i això és el que ha degut pensar un noi de Múrcia que ha penjat cartells a fanals del centre per intentar trobar 'la noia del tramvia', com resa en el text, a la qual busca "com agulla en un paller".

El jove evoca la nit del Bando de la Huerta en el cartell i, tractant de trobar a la noia, descriu com va ser el moment que van compartir tots dos desconeguts: ella va pujar en l'últim vagó del tramvia a la parada de la Plaça Circular al costat d'unes amigues que es van baixar abans, deixant-la sola i, pel que sembla, sense "un bon fi de festa", segons va percebre el noi.

Encara que ella no estava en un bon moment, l'anònim galant assegura que es va enamorar de la noia i que no podia apartar la vista d'ella perquè estava preciosa.

Reconeix que no va reunir el valor necessari per a treure-la "de l'infern que estava passant" i alegrar-li la nit. No obstant això, com mai és tard, vol esmenar l'error i trobar a 'la noia del tramvia'. El penedit jove està buscant-la des que els seus camins es van separar per treure-li "un somriure" i portar-la a sopar.

No és la primera vegada que una mostra d'amor d'aquest tipus es fa viral a les xarxes socials, així que aquest noi ha decidit provar sort amb la intenció de cridar l'atenció de la jove i poder treure-li el somriure que no es va atrevir aquell dia .