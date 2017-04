Pepsi redescobreix el kalimotxo i el presenta com una beguda d'allò més 'cool'

El kalimotxo és una beguda d'allò més coneguda arreu de l'Estat. Narra la llegenda que va néixer fa unes dècades al País Basc. A poc a poc s'ha anat estenent per tot el país i ha acabat per convertir-se en el cosí-germà d'altres potingues prou conegudes com el 'tinto de verano', el Marianito o el rebujito.



Qui hagi tingut l'oportunitat de donar a conèixer el kalimotxo més enllà de les nostres fronteres, hi haurà vist la perplexitat que produeix el ignot beuratge en els bevedors estrangers. Els resulta d'allò més xocant que en un país en què se suposa es degusta bon vi, els seus habitants es permetin diluir-lo en refresc de cola; i és que, en teoria, hauria de resultar un pecat fer-lo malbé així.



El que passa, però, és que en altres països l'alcohol és bastant més car que Espanya, i no tenen coneixement del vi barat que abunda en els supermercats d'aquí. Aquest que ve en tetrabric i no costa més d'un euro la unitat. De fet, molts consumidors habituals de kalimotxo afirmen que com més barat sigui el vi, més bon gust té. I fins i tot es pot abaratir costos renunciant a fer servir Coca-cola, recorrent en el seu lloc a marques blanques de cola.



Els responsables de la firma Pepsi no s'han hagut de assabentar d'això i han volgut dotar el kalimotxo d'una aura de sofisticació que, diguem, no li encaixa gaire. En un anunci que ha publicat aquest dimarts a les xarxes socials, la marca presenta el kalimotxo -escrit amb k i amb tx- als consumidors nord-americans. En una petita peça publicitària l'introdueixen afirmant: "L'anomenem kalimotxo i es beu amb els amics".





We say it "cali-mocho" and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n „ Pepsi™ (@pepsi) 25 de abril de 2017

Hello @pepsi fancy recipe you got there. Here are the original ingredients we use in Spain. pic.twitter.com/k8ZfRaUWiY „ Fito (@Adotalo) 25 de abril de 2017

@pepsi Everybody knows that the authentic kalimotxo is made with these two pic.twitter.com/21hYLg2XtY „ Mikel (@Mikeel_U) 26 de abril de 2017

@pepsi Pero esto que es?! de toda la vida el kalimotxo con el vino mas barato y COCACOLA. HOMBRE YA, A LA MIERDA! „ D. Shadows® (@David_G_Bass) 25 de abril de 2017

En l'anunci expliquen, sense escatimar en recursos musicals ni visuals, com es prepara la beguda: posa en un got uns gels, aboca vi per sota de la meitat del got i tira Coca-col ... dic, tira Pepsi fins omplir el que falta .