Un nadó elefant cau a l'aigua i els seus pares el rescaten

Un petit elefant es va emportar un bon ensurt al zoològic de Seül, a Corea del Sud, quan estava jugant al costat d'un estany al costat d'un dels seus pares.

El petit paquiderm va caure a l'aigua en una zona profunda per a ell i, com es pot veure en el següent vídeo, els pares del petit elefant, que no sabia nedar i havia entrat en pànic, van acudir ràpidament a rescatar-lo i salvar-lo.