La dona de la foto és una persona o una nina?

El seu nom és Duckie Thot, és model i s'ha tornat molt popular el Twitter i el món de les xarxes socials després de penjar una fotografia seva a la xarxa social de l'ocellet. La raó? L'angle, la postura i tot, en general, fan que s'assembli (molt) a una nina.



La foto és aquesta. Jutgeu vosaltres mateixos.





I'm not perfect. Sometimes, a girl slips pic.twitter.com/T3PY3kymWY — Duckie Thot (@duckie_thot) 28 de juny de 2017

Després de la seva publicació al Twitter l'enrenou va ser tal que va arribar fins i tot a confondre als més despistats, que van estar una bona estona debatent si era dona o nina: "No em crec que sigui real fins que no la vegi en persona", escrivia una usuària .La mateixa Duckie, que s'ho va prendre amb molt sentit de l'humor, va voler pronunciar-se sobre aquesta qüestió i ho va fer de la següent manera: "No sóc perfecta. De vegades una noia té els seus descuits".La model és originària del Sudan del Sud i, físicament, és innegable que la seva perfecta pell llisa i sense defectes aparents, les seves llargues cames i el seu preciós cutis la fan semblar una autèntica nina.