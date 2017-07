VÍDEO | Així "volen" les maletes a l'aeroport d'Eivissa

Les imatges captades ahir per diversos viatgers des de la terminal parlen per si soles. Un treballador "fa volar" les maletes que, segons sembla, li havien caigut del vehicle en el qual les transportava per les pistes de l'aeroport d'Eivissa.

L'empleat llança l'equipatge a l'aire -principalment maletes però també algun cotxet de nadó- per apropar-les de nou al vehicle sense cap tipus de cura i donant-los tota mena de cops i puntades de peu, sense ser conscient que els passatgers veuen i graven amb els seus mòbils l'acció des de la terminal.

"Graveu-ho, graveu-ho!", crida una passatgera. "Mira com llança el cotxet!", Afirma una altra quan veu al treballador llançar un cotxet de nadó.

Davant el comportament de l'empleat alguns colpegen el vidre per intentar cridar la seva atenció, encara que aquest no aconsegueix sentir-los.

Aena ha qualificat aquest fet de "aïllat" i "intolerable" i ha contactat amb Iberia handling "perquè es prenguin mesures immediates i no torni a passar".

Així mateix, han lamentat aquest comportament i demanat disculpes als seus clients.

El vídeo penjat al grup de Coses que Passen a Eivissa ja ha tingut més de 245.000 reproduccions i s'ha tornat viral, ja que s'ha compartit mitjançant WhatsApp a molts usuaris d'aquesta aplicació.