Netflix ironitza amb la 'caixa B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

La plataforma digital Netflix acaba de llançar un vídeo promocional de la sèrie 'Narcos'. La tercera temporada es va estrenar el passat 1 de setembre, titulat "com portar una caixa B" i que mostra un fragment d'un full comptable on apareixen els cognoms de Rajoy, Rato o Cospedal, entre d'altres.



El vídeo, protagonitzat per l'actor espanyol Javier Cámara, que dóna vida a la sèrie a Guillermo Pallomari, un comptable que treballa per al narcotràfic, dóna indicacions sobre com portar una caixa B: "suborns, mètode i lògica, blanqueig, comissions, però sobretot que no enxampin al tresorer ".





La cadena nord-americana de televisió per internet va començar la seva provocadora campanya fa unes setmanes amb uns cartells que anunciaven l'estrena de la tercera temporada de "Narcos" amb el lema "Sigues fort", un altre gest de complicitat al cas Bárcenas que al·ludia al SMS que Mariano Rajoy va enviar l'extresorer del PP investigat per la suposada finançament irregular del partit.No és la primera vegada que Netflix utilitza aquest tipus d'estratègies publicitàries. Les Nadal passat va instal·lar una lona gegant al centre de Madrid amb el lema "Oh, blanca Nadal", també per promocionar la sèrie "Narcos", que va provocar la protesta de l'Ambaixada de Colòmbia, demanant la seva retirada.La trama de la tercera temporada de la sèrie s'ambienta en l'època posterior al narcotraficant Pablo Escobar, quan la DEA centra la seva atenció en el càrtel de Cali, dirigida per quatre capos i que opera a força de suborns a funcionaris i empleats del govern.