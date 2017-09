Detinguda dues vegades en 3 hores conduint quintuplicant la taxa d'alcoholèmia

Segur que la veïna d'Oviedo S. L. S. J. s'ho pensa dues vegades abans de tornar a excedir-se amb l'alcohol per després agafar el cotxe. La dona, que té 41 anys d'edat, va ser detinguda en dues ocasions durant les primeres hores del matí de divendres per conduir amb un alt estat d'embriaguesa i ara s'haurà d'enfrontar a dos delictes greus contra la seguretat viària, dues infraccions que es jutgen per la via penal i que podrien costar-li diversos milers d'euros i molts mesos sense carnet. La ressaca de la nit podria ser dura.

Uns agents de la policia local que es trobaven de ronda van observar un vehicle aturat a l'entrada a una rotonda quan no hi circulava ningú. A més tenia els llums apagats. En veure a la Policia el "cotxe sospitós" es va posar en marxa i va girar cap al carrer Àngel Cañedo encara a les fosques, sense encendre els llums. Llavors el van aturar.

El cotxe el conduïa S. L. S. J., que segons consta en el comunicat dels agents, presentava clars símptomes d'haver begut quan els policies li van demanar baixar del cotxe. Davant aquesta circumstància els agents la van convidar a fer-se una prova d'alcoholèmia amb un dispositiu portàtil, cosa a la qual va accedir. La dona va donar un resultat de 1.08 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, o el que és el mateix: va multiplicar per cinc els límits establerts per la llei.

Els agents la van portar a les dependències policials per sotmetre-la a la prova reglamentària d'alcoholèmia -el alcoholímetre portàtil no val com a prova davant el jutge- i els resultats van ser idèntics, de nou 1.08 mil·ligrams per litre d'aire expirat, de manera que a comissaria van procedir a les formalitats perquè SLSJ passi a judici ràpid per aquests fets. Va portar un temps entre paperassa, però la dona va marxar a casa i el seu cotxe se'l va endur la grua al dipòsit municipal.

Tres hores després de la primera detenció, la detinguda va agafar un altre cotxe i es va presentar al dipòsit de la grua. Va aparcar i va baixar del vehicle per a acudir a la finestreta a pel cotxe que li havien retingut. Els policia municipals que estaven de servei, en comprovar la documentació, es van adonar que una dona que havia estat detinguda poc abans per conduir èbria es disposava a retirar el seu vehicle després d'haver arribat fins allà amb un altre diferent. A més, segons la versió dels agents, semblava que els efectes de la beguda no havien desaparegut. Els policies van tornar a convidar-la a fer la prova d'alcoholèmia, ella va tornar a accedir i a la pantalla de l'aparell van aparèixer 0.86 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, més de quatre vegades el permès.

Després va tornar a repetir el procés. Una altra vegada traslladada a dependències policials, un altre cop la paperassa, una altra citació judicial igual que l'anterior i un altre cotxe al dipòsit de la grua. Una nit per recordar. La seva arribada al dipòsit amb el segon cotxe l'havien gravat les càmeres, però per si hi havia algun dubte, segons fonts policials, la dona va reconèixer que havia portat el vehicle fins allà.