Airbus provarà un prototip de taxi volador l'any 2018

L'empresa aeronàutica Airbus ha revelat que a finals de 2018 posaran a prova un prototip de taxi volador, l'objectiu final és formar part del transport de les ciutats i descongestionar el seu trànsit per l'any 2023.

La companyia francesa ha batejat a la seva creació com CityAirbus, i es tracta d'un vehicle elèctric de quatre places especialment dissenyat per a la mobilitat urbana que podrà enlairar-se i aterrar verticalment.

Segons avança el seu comunicat, Airbus ja ha provat "amb èxit" el sistema de propulsió del CityAirbus, que volarà gràcies als motors elèctrics Siemens de 100 KW. També ha realitzat vols de prova amb petites reproduccions a escala del vehicle, per determinar les mecàniques de vol.

La primera prova a escala completa es realitzarà el 2018, primer mitjançant control remot i posteriorment es realitzaran les proves amb ocupants. El primer vol de prova està previst per a finals de l'any que, com detalla la companyia.

El taxi volador d'Airbus podrà volar de forma autònoma a una velocitat de 120 quilòmetres per hora en rutes fixes. No obstant això, les primeres proves del CityAirbus es realitzaran amb un pilot, una decisió que segons Airbus "marcarà el camí per a la conducció autònoma".

No obstant això, CityAirbus no és el primer prototip de vehicle volador que l'empresa francesa proposa per revolucionar el trànsit de les ciutats. El març passat, Airbus va presentar Pop.Up, un concepte de vehicle elèctric modular que pot acoblar-tant a unes hèlixs com a unes rodes per viatjar per aire i terra.

El concepte de taxi volador tampoc és nou. La ciutat de Dubai (Emirats Àrabs Units) va posar a prova a finals de setembre un dron autònom de la companyia Volocopter, un dispositiu capaç de volar a 200 metres d'altura que en un futur podria ser utilitzat com a taxi volador.