Transporten un cavall lligat a l'interior d'un cotxe

La Policia de Mèxic va rebre un avís que informava que algú viatjava segrestat a l'interior d'un cotxe. La sorpresa dels agents va arribar quan, en presenciar-se en el lloc dels fets, van descobrir que no es tractava d'una persona, sinó d'un cavall que es trobava lligat a la part del darrere del vehicle.

El conductor va assegurar que només volia portar al cavall al veterinari. De moment, mentre la policia investiga l'origen del cavall, l'amo del cotxe ha estat multat per no fer servir el remolc per transportar animals.