Els reptes visuals més al·lucinants d'Internet

Internet s'ha convertit en tot un reducte de reptes visuals per als més fans de trencar-se el cervell. Cada setmana surt un nou joc en el qual els usuaris s'enfronten i debaten per veure si ho resolen o descobreixen el truc. Una mena de 'brainstorming' al més pur estil 'Professor Layton' que posa en escac a tota la comunitat i que traspassa les pantalles dels ordinadors per colar-se a llars i llocs de treballs. No et perdis els reptes més al·lucinants:





La sabatilla

La setmana passada la polèmica saltava a les xarxes amb la foto d'una sabatilla, que com el conegut vestit que va revolucionar les xarxes en 2015, per a uns era d'un color i per un altres un de diferent. Rosa i blanca o gris i celeste. Tot un dilema que alguns usuaris no van dubtar a resoldre i, per tant, desvetllar als altres. Fins i tot el mateix Jorge Javier Vázquez va picar amb el joc.





Me acaba de llegar esto y no doy crédito. ¿Vosotros cómo lo veis?

RT Gris y celeste

FAV rosa y blanca pic.twitter.com/yJYu7T13V4 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 11, 2017

RT si la ves gris y celeste

MG si la ves rosa y blanca pic.twitter.com/8HFeAsfWgv — Julio ? (@Vitalisioo) October 10, 2017

The internet is flummoxed by this optical illusion of 6 girls with only 5 pairs of legs - https://t.co/pEgO8noW5M pic.twitter.com/fmSIKv62ns — VYZCASE (@vyzcase) September 15, 2017

Like our entrance floor made from tiles #sorrynotsorry ?? pic.twitter.com/hk8b78uqND — Duncan Cook (@DuncanCook10) September 21, 2017

Encara que aquest últim repte no ha estat l'únic que ha aparegut a Internet a la recerca d'una solució lògica. De vegades, la nostra pròpia vista o la nostra lògica ens juga males passades. Només n'hi ha prou amb fixar-se bé en el que tenim davant.A simple vista aquí falten un parell de cames, és l'efecte que crea els pantalons negres de la segona, amb les cames molt enganxades a la primera, i la postura decantada de la tercera.Un altre usuari de les xarxes socials, en aquest cas de la Xina, va pujar una foto en la qual plantejava un problema domèstic amb els seus plats. Va rebre fins gairebé 800 possibles solucions al que ell preguntava: Com obro l'armari sense trencar cap plat?"Inunda la casa i, a continuació, ¡obre l'armari sense cap risc!"; "Construeix una casa idèntica a l'actual al costat, però amb la diferència que els plats estiguin ben col·locats. Després esborra la casa anterior", o, simplement, "inclina l'armari cap enrere, i després, obre la porta", van ser algunes de les respostes. Al final tot era més senzill. "Tots els plats estan fora de perill. Vaig obrir la porta suaument, vaig ficar la mà a l'armari i vaig subjectar amb cura els plats. Quan van estar sobre el prestatge, vaig tancar la porta", va comentar el jove a un rotatiu britànic.Una de les endevinalles que s'han vist últimament per les xarxes té truc, encara que és certament curiós. Un efecte òptic que fins que els usuaris no van conèixer la seva solució, va portar de cap a més d'un.