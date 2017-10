La falsa ganga de Zara a WhatsApp

Un nou frau circula aquests dies per WhatsApp. Es tracta d'una suposada ganga de la firma espanyola Zara que ofereix un bo de 200 euros per celebrar el 35 aniversari de la cració de la compnayia per part del gallec Amancio Ortega.



El missatge, com és comú en la plataforma de missatgeria instantània que utilitzen milions de persones al món per comunicar-se amb amics, familiars i contactes, està compartint-se sense parar.



Per això, la Policia Nacional ha llançat un advertiment aquest dimarts en el seu web i en xarxes socials perquè els usuaris no piquin i cliquin en un enllaç que s'inclou en el missatge.





Ya te estás visualizando en tu armario la falda brillibrilli y las botas XL que ten encantan?? ¡FREEEENA????????????! De nuevo...¡ES UN #FRAUDE! pic.twitter.com/MFzHyAeIct — Policía Nacional (@policia) 24 d´octubre de 2017

Quan s'accedeix a la pàgina a la qual porta aquest enllaç s'informa que l'usuari ha estat 'seleccionat' per participar en una enquesta amb la qual obtenir el cupó 'entre 100 disponibles'. Només responent a l'enquesta s'aconsegueix la 'recompensa' que, en realitat, és un frau segons adverteix la Policia Nacional.Però, superada l'enquesta, cal realitzar l'enviament del missatge a 10 amics o 3 grups de WhatsApp amb el que l'engany segueix estenent-se amb l'objectiu d'esbrinar les dades de l'usuari.Novament es tracta d'una manera fraudulenta d'introduir contingut nociu en el dispositiu de l'usuari o fins i tot amb la pretensió de donar-li d'alta en algun servei de sms premium que notarà en la seva factura de mòbil.