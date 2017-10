La samarreta que pot costar-te la vida... i la cartera

Una banda negra creua el tors de la peça d'esquerra a dreta per enganyar les càmeres de trànsit. La Guàrdia Civil ja ha alertat sobre aquesta nova tècnica: una samarreta que simula portar el cinturó de seguretat.



La vestimenta està disponible en un conegut portal d'anuncis, a diferents mides i sense indicar el preu de venda. "Graciosa samarreta màniga curta 'antimultes'. Té simulat el cinturó de seguretat. Ideal com a regal, article de broma, festes o carnestoltes, també es pot serigrafiar logotips", diu l'anunci .



La Guàrdia Civil recorda que el cinturó de seguretat és clau per salvar vides i adverteix que el 23% dels accidents mortals estan relacionats amb la seva absència. Les penes per no posar el cinturó poden comportar l'infractor penes de fins a 200 euros i 3 punts del carnet de conduir.



L'invent, però, no és nou. Ja el 2012, després de l'augment dels controls vials i les multes per la falta de cinturó de seguretat, les autoritats xineses van alertar de la proliferació d'aquesta samarretes.





La " camisetita antimultas" igual evita una denuncia si no te pillan, pero ¿te salvará la vida en un accidente?

No hagas el ??????#HazClick pic.twitter.com/lZxXB7d11T — Guardia Civil (@guardiacivil) 24 d´octubre de 2017