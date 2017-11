Una infidelitat força un avió a un aterratge no programat

Una infidelitat força un avió a un aterratge no programat

Hi ha situacions i sobretot, emocions que no es poden controlar. Imaginin-se que descobreixen que la seva parella els ha estat infidel en ple vol cap a unes vacances de somni. Doncs una cosa semblant li va passar a una dona que viatjava amb el seu marit en un vol que va sortir de Doha, a Qatar, fins a Bali a bord d'un avió de Qatar Airways.

L'home es va quedar adormit, fet que va aprofitar la seva dona, que a més es trobava en estat d'embriaguesa, per usar el dit gros de l'home per desbloquejar el seu telèfon i fer una ullada als missatges. Una idea que la va portar directament i sense contrasenya pel mig als missatges de l'home amb la seva amant confirmant així una infidelitat en tota regla.

L'enrenou va ser majúscul. L'afectada ca començar a picar al seu marit i va organitzar tal escàndol que la tripulació no la va poder controlar i el pilot va decidir fer una parada no programada, amb tot el que això suposa per a la resta de passatgers.

Finalment, el matrimoni i el seu fill van poder volar després a Kuala Lumpur, des d'on van agafar un vol de tornada a Doha.