VÍDEO | Què passa quan un llamp impacta en un avió?

Les tempestes elèctriques no han de ser un perill per als avions de passatgers, protegits dels llamps per l'efecte anomenat 'Gàbia de Faraday', un fenomen que fa que la descàrrega no afecti a l'interior i pugui circular per l'exterior. Però potser ni això va evitar l'ensurt dels que van contemplar dilluns passat l'impacte d'un llamp sobre un avió a Amsterdam.

L'aparell, un Boeing 777-300 de la companyia holandesa KLM, acabava d'enlairar-se de la capital holandesa amb destinació a Lima i, quan començava a perdre's a l'horitzó, un llamp va caure sobre ell, travessant-lo sense afectar el vol, que va continuar el seu camí.

El fenomen no és habitual, però s'ha produït en altres ocasions i no suposa cap perill ni per als passatgers ni per a la tripulació. Però no sempre es pot apreciar l'espectacularitat d'aquestes escenes. Aquest cop, però, un vídeo gravat des de l'aeroport Amsterdam-Schiphol i pujat a internet ha pogut captar el moment exacte de l'impacte.

El llamp entra per davant i sembla sortir per l'ala esquerra sense causar danys i permetent a l'avió continuar amb el seu vol cap a Perú. L'enregistrament s'ha convertit en els últims dies en un dels vídeos més vistos de Youtube.