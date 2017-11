Enxampen un ciclista begut i amb dues ampolles de vi a la bici

Sorpresa la qual es van emportar els agents de la Guàrdia Civil quan van donar l'alto a un ciclista que anava fent esses per la carretera nacional a Villaviciosa (Astúries). L'home, de 31 anys i veí del municipi, portava dues ampolles de vi, de litre i mig, penjades de la bici. Sense pensar-s'ho dues vegades, va confessar als agents que la beguda era per "per la set" en el llarg trajecte que tenia per davant.



Els agents de Trànsit van denunciar l'home per superar la taxa d'alcohol permesa circulant en bici per una via pública. L'home va duplicar els límits establerts. La prova es va realitzar en un punt de verificació d'alcoholèmia establert per la Guàrdia Civil, en el punt quilomètric 39,200 de la carretera nacional de Santander (N-632), pertanyent al municipi de Villaviciosa.





Al ciclista se'l va veure venir, ja que els agents van observar, segons s'apropava, "que circulava per la part interna del carril dret en el sentit de la via, aproximant perillosament cap al carril esquerre, quan hauria de circular pel voral de la carretera" . Altres conductors van alertar els agents del perill que suposava. A l'aturar-lo, van descobrir les ampolles de vi penjades. I sotmès a les proves d'alcoholèmia, va llançar 0,51 i 0,48 mil·ligrams per litre d'aire espirat (el permès són 0,25).Des de la Guàrdia Civil es recorda que és incompatible conduir vehicles, ja siguin turismes, de tracció animal, bicicletes, ciclomotors i vehicles per a persones de mobilitat reduïda, superant les taxes d'alcoholèmia legalment establertes o sota la presència de drogues en l'organisme. Tots dos factors influeixen en la conducció, generant situacions de perill. La nostra seguretat i la resta dels usuaris de les vies ha de ser la principal premissa de qualsevol conductor, i no és l'alcohol ni les drogues millors amics per a això.