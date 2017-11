Troba el seu cotxe 20 anys després d'haver oblidat on el va aparcar

Curiosa història la que ha passat a Alemanya. Un home ha aconseguit recuperar un cotxe que va perdre fa 20 anys, després d'haver-se oblidat durant tot aquest temps d'on l'havia aparcat.

Ha passat a la ciutat alemanya de Frankfurt, segons ha publicat el diari Augsburguer Allgemeine, que explica que el protagonista de la història és un conductor que fa dues dècades va aparcar el seu cotxe i després no va ser capaç de trobar-lo.

Pensant que l'hi havien robat, va optar per denunciar la desaparició. No obstant això, van passar les setmanes, els mesos i fins i tot els anys sense tenir notícies del cotxe, per la qual cosa el va donar per perdut.

20 anys després, aquest conductor ha rebut la notificació de la sorprenent troballa del cotxe. El vehicle ha estat durant tot aquest temps aparcat al mateix lloc on l'havien deixat l'any 1997. No obstant això, no estava estacionat en un carrer com pensava l'home, sinó en un garatge d'un edifici industrial.

La troballa ha estat possible perquè aquesta vella nau industrial ha estat enderrocada. En qualsevol cas, el propietari del cotxe, de 76 anys, no ha tingut altra opció que enviar el cotxe al desballestament, donat el lamentable estat en què es trobava.