VÍDEO | Sorpresa en la retransmissió de la demolició d'un estadi als EUA

El Georgia Dome d'Atlanta ja és història. L'estadi on es van disputar dues Super Bowls i que va acollir, entre d'altres, diverses proves dels Jocs Olímpics del 1996 i els partits com a local dels Atlanta Hawks de la NBA durant les obres de construcció del Phillips Arena, el seu actual pavelló, va ser demolit fa uns dies per deixar espai per a la construcció de blocs de pisos.

L'enfonsament controlat de l'edifici va generar una gran expectació fins al punt de ser retransmès en directe per la televisió i per Internet. Però la retransmissió d'una de les càmeres no va anar com s'esperava. Malgrat tenir unes vistes immillorables de la façana frontal del pavelló, un autobús de línia va aturar-se just davant de l'objectiu en el moment més inoportú possible, tapant per complet la visió als telespectadors tot i que, això sí, proporcionant una cobertura immillorable per als viatgers,

Afortundament per als qui vulguin veure la demolició completa, altres càmeres van poder captar el moment sense cap tipus d'interferència.