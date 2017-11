Aniries a viure a un poble dels Alps per 60.000 euros?

T'imagines vivint com la Heidi enmig dels Alps? Aquest fet pot convertir-se en realitat si estàs disposat a mudar-te al llogaret d'Albinen, als Alps suïssos. Aquesta petita localitat ofereix fins a 60.000 euros a les famílies que vulguin mudar-se a viure allà. En concret, l'oferta parla de 21.500 euros per cada adult que arribi al poble i 8.500 euros per als nens.

Això sí, des d'Albinen no rebran a qualsevol. Al poble han posat condicions per als seus futurs possibles veïns. Els interessats a traslladar-se hauran de tenir menys de 45 anys i quedar-se a Albinen un mínim de deu anys. A més, estaran obligats a comprar una casa a la localitat suïssa.

En l'actualitat, Albinen compta amb 240 habitants i tem desaparèixer. De moment, s'han vist obligats a tancar el seu col·legi per falta d'alumnes.