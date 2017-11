Recapta 200.000 euros per un indigent que li va donar tots els seus diners

Una jove nord-americana ha recaptat 238.000 dòlars (uns 200.000 euros) per a un desemparat que es va gastar els únics 20 dòlars que tenia per ajudar-la quan es va quedar sense gasolina una nit en una autopista, a Filadèlfia (EUA).

Segons relata la mateixa Kate McClure a "gofundme", una pàgina d'internet dedicada a recaptar fons per a causes nobles, el desemparat, a qui identifica tan sols com Johnny, la va trobar detinguda amb el seu vehicle quan es va quedar sense gasolina a la sortida d'una autopista interestatal quan es dirigia a Filadèlfia.

El desemparat, identificat pels mitjans com el veterà del cos de marines John Bobbitt, de 34 anys, es va acostar a ella i al cap d'una estona va tornar amb una garrafa amb gasolina.

"Johnny s'asseu al costat de la carretera cada dia, amb un cartell a la mà. Em va veure aturar-se i va saber que alguna cosa anava malament (...) Va utilitzar els seus últims 20 dòlars per assegurar-se que pogués tornar a casa, va relatar McClure, de 27 anys.

La jove no portava efectiu a sobre en aquest moment, per la qual cosa va començar a anar al lloc on Johnny acostumava a pidolar per portar-li roba, aliments i diners, fins que va tenir la idea de convocar una col·lecta pública a la pàgina "gofundme", cosa que va dur a terme el passat 10 de novembre.

Amb els diners que pensava recaptar, McClure diu que li agradaria ajudar a Johnny a llogar un apartament, obtenir un vehicle que funcioni i cobrir les seves despeses d'entre quatre a sis mesos perquè l'exmilitar i exbomber pugui començar de nou.

Encara que el seu propòsit era aconseguir 10.000 dòlars perquè Johnny pugui refer la seva vida, la col·lecta supera ja els 225.000 dòlars en menys d'un mes.