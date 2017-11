La cruel persecució d´un cotxe a dos óssos bruns

Durant almenys un interminable minut, un ós bru va patir la persecució d'un cotxe per carreteres de la muntanya de Cantàbria, mentre que un altre, que l'acompanyava, es va apartar de la via uns segons abans. La Fundació Oso Pardo va publicar en el seu Facebook l'angoixant vídeo, gravat des del propi cotxe perseguidor, per denunciar uns fets que considera "il·legals i perillosos".

L'entitat, dedicada a la protecció d'aquests plantígrads, explica que cada vegada és més habitual que es pugin a les xarxes persecucions com aquesta. "És il·legal perquè està prohibit assetjar les espècies amenaçades. I és perillós perquè pot generar accidents de trànsit amb vehicles que vinguin de cara", afegeixen.

En cas de trobar-se amb óssos, la fundació recorda que "el correcte és reduir la velocitat" per permetre que surtin de la carretera.

A més, l'entitat ha denunciat recentment pràctiques de caça "incompatibles" amb la conservació de l'ós a Cantàbria, després d'haver tingut "constància" que el diumenge 19 de novembre es van celebrar tres caceres de senglar simultànies en muntanyes confrontants dins de la zona amb més óssos de la comunitat.