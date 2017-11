Es fa 50 operacions per assemblar-se a Angelina Jolie

A vegades les obsessions poden portar a certes persones fins a límits insospitats. És el cas una jove iraniana anomenada Sahar Tabaar. La seva màxima aspiració era assemblar-se a l'actriu Angelina Jolie, i per això s'ha sotmès a unes 50 operacions quirúrgiques.





Un canvi en el seu rostre i la seva vida que ha produït la repulsa de molts dels seus seguidors a les xarxes socials, i és que sembla que la jove no ha sabut aturar a temps de canviar el seu rostre pel de la protagonista de la saga Lara Croft. Els comentaris han estat de tota mena, com que més que a Jolie s'assembla a la Núvia Cadàver, personatge d'una de les pel·lícules de Tim Burtton, cosa que la protagonistes s'accentua amb lents de contacte de colors i maquillatges molt marcats.Però l'impactant canvi també ha provocat que la jove salti a la palestra dels virals i tingui ja amb més de 5.000 seguidors, ja que, a més, des de fa aproximadament un mes Tabaar ha estat compartint les imatges del seu procés amb les operacions. "Fas por", "Estaves millor abans", "Crec que aquesta noia no està sana mentalment" o "T'has destrossat la cara" han estat alguns dels comentaris que li han llançat a través d'Instagram, fins i tot han arribat a comparar-la amb un zombi. D'altres, per la seva banda, han defensat la decisió de Tabaar de fer el que li dongui la gana amb la seva cara.Aquesta era la seva imatge original: