La notícia falsa que ha fet tremolar els amants del kebab a Europa

No, la Unió Europea no vol prohibir els kebabs al vell continent. El Parlament Europeu, a través del seu compte oficial a Twitter, s'ha vist obligat a desmentir una notícia falsa (fake news) que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials després que diversos mitjans de comunicació reproduïssin una informació assegurant que l'organisme europeu prohibiria el popular plat per suposar un risc per a la salut.

Concretament, les notícies falses publicades al respecte parlaven de la presència d'una sèrie d'additius que estarien presents a la carn del popular plat d'Orient Mitjà. A dia d'avui, tal com ha aclarit l'organisme europeu, l'ús generalitzat de fosfats està prohibit a tot el territori de la Unió Europea. S'entenen, doncs, que els kebabs que es consumeixen avui al continent no posen en risc la seguretat dels consumidors.