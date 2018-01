Acusen a 'H&M' de racista i retira aquesta imatge d'un nen negre

H & M ha retirat de la seva pàgina web de venda online la fotografia d'un nen de raça negra amb una dessuadora verda en la qual es llegeix "el mico més xulo de la jungla" després de la denúncia a través de les xarxes socials de milers d'usuaris.

Segons confirmen fonts de la companyia sueca a Europa Press, des de la central s'han demanat "disculpes aquelles persones que es puguin sentir ofeses per la fotografia", que "s'ha retirat des de la primera queixa" que s'ha rebut.

La dessuadora, tot i això, segueix a la venda, ja que d'acord expliquen des HM, "té un missatge infantil completament inofensiu", que en anglès diu "the Coolest monkey in the jungle".