Un jugador de bàsquet fa «una esmaixada sobre Trump» a Alemanya

El jugador de bàsquet germano-nord-americà Julian Gamble s'ha sumat a les veus del món de l'esport que critiquen al president dels EUA Donald Trump després de protagonitzar un acte simbòlic de protesta contra el mandatari i el racisme en el Partit de les Estrelles de la Lliga alemanya.



"La seva influència és negativa. No representa allò en el que crec com americà, com a home negre", va dir l'esportista. "És difícil, però els temps difícils et fan créixer. Com a pare de família he de propagar amor perquè l'amor pot vèncer a l'odi", va explicar Gamble.



El jugador de l'equip alemany Telekom Baskets Bonn va atreure l'atenció en la nit de dissabte a fer una esmaixada saltant per sobre d'un home vestit de vestit i lluint una màscara amb la cara de Trump.





This happened: American player Julian Gamble dunks on fake Trump at the German League All-Star. pic.twitter.com/2pRNjorD5C — HoopsHype (@hoopshype) 14 de gener de 2018

Posteriorment, l'esportistacom ho han fet nombrosos atletes als Estats Units per protestar per la violència contra els afroamericans. La jugada va tenir lloc en el marc d'un partit d'exhibició de la Lliga alemanya de bàsquet a Göttingen."Són t. A Europa no es divideix a la gent en blanca i negra, sinó en nord-americà, belga, alemany. Als Estats Units es classifica a la gent pel color de la seva pell, hi ha un racisme sistemàtic ", es va queixar Gamble. "Com a esportista, et diguis Lebron James o siguis un jugador de la lliga alemanya de bàsquet, ets un exemple, vulguis o no. Crec que podem aconseguir un canvi positiu si se sumen cada vegada més esportistes", va explicar.Un fisioterapeuta de l'equip va ser qui es va disfressar de Trump. "És bo poder aprofitar una plataforma com aquesta", va dir el jugador nascut a Düsseldorf.Però no tots els nord-americans es van sumar a la protesta de Gamble. Michael Stockton i Peyton Siva no van voler fer declaracions al respecte. "Jo intento no ficar-me en política", va dir Siva, que juga a l'Alba de Berlín.La Bundesliga alemanya de bàsquet va valorar l'acte com "llibertat d'expressió", segons va dir un portaveu. "És la decisió personal d'un esportista. No la vam avaluar", ha conclòs.