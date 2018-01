VÍDEO | Un individu ofega i maltracta amb extrema violència un porc senglar

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) ha condemnat "fermament" l'ofegament "intencionat" i amb "cruel acarnissament" d'un porc senglar en una sèquia i es planteja iniciar accions judicials contra l'autor d'aquests fets quan sigui identificat.

A més, l'organització demana a les autoritats que s'adoptin mesures per evitar que la fauna pugui quedar atrapada en canals de reg. La condemna es produeix després d'un vídeo en què es pot observar a un individu que ofega de manera intencionada a un senglar que havia quedat atrapat en una sèquia.

Per a la RFEC, l'autor d'aquest acte mostra un "cruel acarnissament" cap a un animal salvatge que "no té cap possibilitat de defensa o fugida". El president de la RFEC, Ángel López Maraver, ha assegurat que l'autor d'aquest "menyspreable acte" ha de ser "durament" castigat per la crueltat mostrada cap a l'exemplar i insisteix que el control d'espècies silvestres sempre s'ha de fer "dins de les condicions marcades per la legislació vigent "i amb mètodes autoritzats.

Per això, insisteix que s'ha de denunciar "qualsevol" activitat que no acati la normativa establerta i, pel que fa a les autoritats competents, insta que posin les mesures necessàries per evitar que "centenars d'animals" caiguin i quedin atrapats en canals i sèquies de reg, dels quals són incapaços de sortir pels seus propis mitjans.