Les xarxes es rendeixen a «l'àvia de Ronaldinho»

Aquesta dona, coneguda a les xarxes com l''àvia de Ronaldinho', de 70 anys, es va convertir en l'espectacle d'una platja del Brasil. I és que més d'un fanàtic del futbol voldria tenir les habilitats i control que aquesta brasilera té amb la pilota a la seva edat.

D'esquerra a dreta, amb els genolls, el taló, el pit i fins amb el cap, aquesta brasilera de 70 anys va mantenir la pilota durant un minut i mig sense que toqués el terra. Durant aquest temps es va convertir en l'enveja de tota la platja i va causar enrenou entre els banyistes, tant és així que un dels turistes de la platja la va gravar en vídeo.

El turista va pujar la gravació a Twitter i en tan sols dos dies ha aconseguit milers de reproduccions. Els usuaris l'han batejat com 'l'àvia de Ronaldinho', i això no va ser tot, sinó que quan va acabar de donar tocs a la pilota i com si hagués estat poc la demostració del seu bon estat físic, la brasilera es va obrir de cames completament mostrant als banyistes un perfecte 'spagat'.