Dóna a llum de vacances sense saber que estava embarassada

Una turista finlandesa de 21 anys va acudir aquest dimarts a l'hospital a l'illa de Gran Canària amb forts dolors abdominals que van resultar ser contraccions de part, donant a llum a una nena de 2,88 quilograms i 50 centímetres, segons ha informat l'Hospital Vithas Santa Catalina, que va atendre la jove.

La noia, que es trobava passant una setmana de vacances amb una amiga, va acudir al servei d'Urgències del centre hospitalari amb forts dolors abdominals, encara que quan els metges la van examinar van descobrir que es tractava de contraccions.

Aquesta circumstància va agafar per sorpresa a la jove, que desconeixia que estava embarassada. "La pacient, en saber de la seva situació, es va espantar enormement i es va posar a plorar. Jo vaig estar atenent-la i ajudant-la durant tot el procés de part, traduint les indicacions del ginecòleg, calmant-la quan la por s'apoderava d'ella i encoratjant-la perquè tingués forces per seguir fins al final", va explicar l'Assessora Personal de Salut (APS) per a pacients nòrdics de l'hospital Vithas Santa Caterina, Cristina Martinsen.

Així mateix, Martinsen va estar ajudant a la pacient també després donar a llum mantenint-se en contacte amb la companyia d'assegurança i els familiars, molt preocupats, a Finlàndia, i facilitant-li les gestions per al procés del registre de la nounada, l'allotjament, etc.

Per la seva banda, després de donar a llum, la turista li va expressar a l'APS que al principi no sabia en què pensar i que se sentia molt espantada i confosa. "En canvi ara --afegeix-- amb la petita en braços, em sento molt agraïda de que tot ha anat bé i molt feliç pel naixement del meu nadó, de la mateixa manera que la meva parella i els meus pares que estan a Finlàndia ansiosos que arribem a casa".