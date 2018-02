Un jove organitza una festa a casa seva i acaba detingut per no deixar entrar a la seva mare

Un jove organitza una festa a casa seva i acaba detingut per no deixar entrar a la seva mare lne.es

La seva va ser una festa a casa amb els amics que se li va anar de les mans. Un jove de 25 anys va resultar detingut per agents del Cos Nacional de Policia després d'organitzar una festa a casa seva i no deixar després entrar a la seva mare. La senyora, que només volia entrar al seu domicili, va alertar la policia dels fets per aconseguir el seu objectiu.

Tot va passar aquest passat divendres. Els agents van acudir a l'avís d'una dona que ha assegurat no poder entrar a casa perquè tenia posada la clau per dins i el seu fill, que estava a l'interior, no volia obrir-li la porta. Els agents van escoltar música molt alta i les veus de diverses persones pel que van estimar que s'està celebrant una festa a la casa aprofitant que la propietària estava treballant. L'arribada de la policia va fer que el fill obrís la porta de la casa i permetés l'entrada de la seva mare qui va fer el possible perquè tots els amics abandonessin immediatament el seu domicili.

El jove, molest per la conclusió inesperada de la seva celebració, es va enfrontar als agents als que va increpar i va amenaçar. Per la seva actitud agressiva va ser detingut per atemptat a agent de l'autoritat. L'arrestat ja comptava amb antecedents per lesions i delictes contra el patrimoni.