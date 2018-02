VÍDEO | Una nena plora d'alegria en descobrir que els seus pares li han regalat una escopeta

En ple debat sobre el control de les armes als Estats Units, un vídeo ha corregut com la pólvora a les xarxes socials per aquest mateix tema. S'hi pot veure com una nena de 10 anys plora d'emoció en descobrir que el regal dels seus pares és, ni més ni menys, que una escopeta Beretta.

"No puc respirar, no m'ho crec" diu Presley, que així es diu la nena, mentre s'adona que el seu regal era el que ella volia. El vídeo va ser publicat al Facebook oficial de Beretta, la marca italiana a la qual pertany.

Les imatges van ser publicades fa gairebé un any, però el vídeo no s'ha fet viral fins ara pel debat sobre el control d'armes generat després del tiroteig a Florida del passat 14 de febrer. El vídeo de Presley i el seu Beretta suma ja 19 milions de reproduccions i més de 43.000 comentaris d'usuaris indignats amb les imatges.