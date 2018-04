VÍDEO: Un home agredeix un actor durant una Passió al Brasil per 'salvar Crist'

Un actor ha resultat agredit al Brasil durant una representació de Divendres Sant en la que es posava en escena la mort de Jesucrist. En el moment de la Passió en que un soldat romà clava una llança al costat del tors de Crist per comprovar si és mort, un espectador va aparèixer sobre l'escenari i va agredir el fals soldat.



Segons va declarar posteriorment, l'home va pujar a l'escenari amb l'objectiu de 'salvar Crist' de la llança romana. Les imatges de l'incident han corregut com la pólvora per les xarxes socials, que se n'han fet ressò.





Durante la presentación de La Pasión de Cristo un espectador salta al escenario y ataca a un actor en un estrafalario intento de salvar a Jesús de la crucifixión. En Brasil. pic.twitter.com/lLPtp4HXXp — Publio C. Escipión (@c_escipion) 1 de abril de 2018