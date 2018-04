Posen una pròtesi a un esquirol perquè pugui tornar a caminar

'Caramel', com així l'anomenen, és un esquirol que va caure en un parany i va perdre les dues potes del davant. Segurament mai hagués pogut tornar a caminar si no hagués caigut, aquesta vegada, a les seves mans: les de dos metges turcs que van crear una pròtesi especial per al petit animal. Gràcies a dues rodes unides al seu cos, el rosegador pot ara tornar a córrer de nou. No contents amb això, els metges també van volen passar a una segona fase, la de crear-li unes noves extremitats.