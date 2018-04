Una cançó tradicional infantil alemanya està causant furor a la xarxa. El tema explica la història del follet Butzemann, molt popular a Alemanya i Suïssa.

La clau del seu 'èxit' a casa nostra cau en el fet que, fonèticament, sembla que la tornada de la cançó exclami 'Viva Puigdemont', fet que no ha passat per alt als internautes. En realitat, però, la cançó diu 'Bi-ba, Butzemann', una fórmula que no té traducció i que, simplement, anima a ballar al petit follet.