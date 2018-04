Un vaixell de Playmobil ... de Canàries a Surinam

És una història entranyable, i és de veritat. Dos germans escocesos (Ollie, de vuit anys, i Harry, de cinc) van decidir donar un ús diferent al seu vaixell pirata de Playmobil. Li van instal·lar un GPS (amb ajuda dels seus pares, suposem) i el van fer navegar amb la intenció de creuar tot l'Atlàntic.

El petit vaixell ha estat batejat com Adventure pels germans, i ha passat ja per nombroses peripècies. Una família danesa va arribar a abordar-lo en alta mar i, després de contactar amb la família per Facebook, el va tornar a l'aigua perquè continués la seva travessia.

I gairebé ho han aconseguit. A través d'aquest enllaç podeu comprovar en temps real la ubicació de la petita joguina, que està a punt de tocar terra entre Surinam i la Guaiana Francesa.