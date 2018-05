Un cinema projecta un tràiler de terror en una pel·lícula per a nens i provoca el caos

Els joves espectadors d'un cinema d'Austràlia es van endur un bon ensurt aquesta setmana. Tot va passar dimecres passat, quan desenes d'espectadors, la majoria menors acompanyats dels seus pares, van acudir a una sala a la localitat de Perth (al nord del país) amb la intenció de gaudir del film infantil Peter Rabbit, l'últim de Sony Pictures Animation.

Tot anava bé fins que van donar començament els clàssics tràilers que precedeixen cada projecció. Però per a sorpresa de pares i fills, un dels tràilers que es va projectar en aquest cas estava molt lluny de ser adequat per a nens. L'avançament no era altre que el de la pel·lícula de terror Hereditary, que arribarà a Espanya el 22 de juny.

D'aquesta manera, la bonica experiència d'anar al cinema per veure a Peter Rabbit es va acabar convertint, per a aquest grup de nens australians, en un autèntic malson. "Va ser terrible", va explicar un pare que va acudir a la sala en declaracions a Sydney Morning Herald. "Molt aviat es va poder veure que aquesta no era una pel·lícula per a nens. Els pares li cridaven a projeccionista que l'aturés, tapant els ulls i les orelles dels seus fills".

El mateix testimoni va afegir que "alguns dels pares van sortir a buscar un membre del personal però molts estaven aclaparats i realment no sabien què fer. Alguns pares van fugir del cinema amb els seus fills a coll", va confessar aquest pare afectat per la delicada i tempestuosa situació .

El tràiler mostrava, entre altres imatges violentes i no aptes per a menors, unes tisores contra el coll d'un colom mort, un cadàver dins d'un taüt, un nen que colpejava el seu cap contra un escriptori o un home en flames.

Els encarregats del cinema van acabar apagant la pantalla després d'uns minuts que es van fer eterns. Més tard, van oferir a cada espectador un passi gratuït per a la pel·lícula que havien anat a veure, Peter Rabbit, com a mostra de les seves disculpes. Un portaveu d'Event Hospitality & Entertainment Limited, empresa encarregada dels cinemes, va explicar al Sydney Morning Herald que estaven al corrent del problema i que s'està "investigant internament per garantir que situacions com aquesta no tornin a passar".